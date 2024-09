Malore in spiaggia a Campo di Mare, due istruttori lo salvano • Terzo Binario News

A raccontare è la sindaca Gubetti che ringrazia Roberta Mariani e Davide Bonsignore

Questa mattina verso le 7.30 una brutta disavventura sulla spiaggia di Campo di Mare per un villeggiante che si trovava sul tratto compreso tra Ocen Surf e Six.

L’uomo molto grande di età è stato trovato in acqua, incosciente, da due signore che passeggiavano, immediatamente le donne hanno iniziato ad urlare chiedendo aiuto al gruppo di sup che in quel momento si trovava in acqua.

Gli istruttori Roberta Mariani e Davide Bonsignore hanno allertato immediatamente il 112 e nel frattempo hanno portato a riva l’uomo mettendolo in sicurezza sulla spiaggia.

Solo l’intervento esperto di Davide capace di effettuare tutte le manovre necessarie per lo svuotamento dei polmoni ha consentito la ripresa delle funzioni vitali in pochissimi minuti, l’uomo è rimasto comunque incosciente fino all’arrivo dei medici in ambulanza circa 15 minuti dopo.

La presenza a pochi metri dal ritrovamento dell’uomo, della scuola di SUP, scuola cardioprotetta, ha permesso di avere immediatamente a disposizione anche il defibrillatore che per fortuna però non è stato utilizzato avendo ripreso il battito cardiaco. L’uomo adesso si trova in ospedale dove ha ripreso coscienza ed ha parlato con i medici.

Doveroso per me fare un grande ringraziamento a tutti coloro che trovandosi questa mattina sulla nostra spiaggia si sono adoperati per salvare la vita di questo uomo.

La nostra gratitudine va a Davide Bonsignore perché solo la sua esperienza e competenza hanno potuto salvare quell’uomo dalla morte e a Roberta Mariani perché da anni lavora alla sensibilizzazione e all’educazione sopratutto dei più giovani, per la prevenzione e la sicurezza sulle spiagge e in mare facendo crescere la conoscenza dei comportamenti corretti da tenere al mare nella nostra Comunità.

Grazie di vero cuore”.

la sindaca Elena Gubetti