Malattie rare, il Granarone di Cerveteri diventa blu - Terzo Binario News

“Accendiamo le luci sulle malattie rare. È con questo spirito che il Comune di Cerveteri nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio illuminerà di blu il Palazzo del Granarone, luogo simbolo delle Istituzioni e della Cultura cittadina, sede dell’Aula Consiliare e della Biblioteca intitolata a Nilde Iotti.

Il Palazzo, visibile da ogni angolo della città, anche oltre i confini etruschi, vedrà la propria facciata dipingersi di blu, un segno di vicinanza e affetto verso tutte quelle persone, quelle famiglie che quotidianamente combattono contro una malattia rara. Ma anche un segnale di stima e sostegno a tutti quei ricercatori che giorno dopo giorno, con studio, passione e dedizione si impegnano nella ricerca medico-scientifica.

Un simbolo di vicinanza a due realtà, la ARD – Associazione Ricerca sulla Distonia e l’Associazione Sindrome di Marfan ODV, che hanno richiesto all’Amministrazione comunale di sensibilizzare la popolazione sulle malattie rare.

“Un piccolo gesto, meramente simbolico, ma che come Amministrazione comunale di Cerveteri avevamo estremamente a cuore aderire a queste due giornate così dense di significato e speranza, per chi con forza e determinazione sta portando avanti la propria battaglia contro una malattia rara, contro la quale nonostante il lavoro straordinario di medici e ricercatori, ancora non esiste una cura – ha detto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – illuminare luoghi simbolo delle città è oramai diventata consuetudine un po ovunque, ma rappresenta un forte segnale di speranza, un atto fortemente simbolico, per invitare tutti a mantenere sempre viva la forza della ricerca scientifica”.