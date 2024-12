Malamovida, diversi interventi di Roma Capitale a Trastevere • Terzo Binario News

Sono oltre 700 gli illeciti contestati dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel corso dei controlli effettuati nel week end appena trascorso.

Piu di 300 le verifiche eseguite presso locali pubblici ed attività commerciali, in particolare nelle zone movida, con un centinaio di verbali elevati: tra le principali irregolarità la vendita, somministrazione e consumo irregolare di bevande alcoliche.

Una decina i minimarket sanzionati perché trovati aperti oltre l’orario consentito, mentre per le strade di Trastevere sono stati fermati e sanzionati diversi ragazzi, perché sorpresi a consumare illegalmente alcolici. Tra questi, anche alcuni minorenni, per i quali si è proceduto nei confronti dei genitori.

Ulteriori illeciti sono stati rilevati in materia di occupazioni abusive di suolo pubblico, insegne non autorizzate e conferimento dei rifiuti non a norma.

Sul versante della sicurezza stradale, le pattuglie sono state impegnate in mirati controlli sul territorio capitolino per verificare il rispetto delle norme del codice della strada: eseguite quasi un migliaio di verifiche ad esito delle quali sono state accertate oltre 500 violazioni, con un centinaio di conducenti sanzionati per il superamento dei limiti di velocità e per la guida in stato di ebrezza.