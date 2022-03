Malamovida, controlli interforze a San Lorenzo - Terzo Binario News

Continuano senza sosta i controlli interforze predisposti dalla Questura di Roma, sulla base delle indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura, nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno della movida.

Ieri a San Lorenzo le verifiche hanno riguardato non solo il rispetto della normativa anti covid e gli assembramenti, ma anche la regolarità dell’attività degli esercizi commerciali, l’osservanza dell’ordinanza sindacale di chiusura anticipata dei minimarket e soprattutto il divieto di somministrazione di alcolici ai minori.

Gli agenti in borghese dei commissariati, in sinergia con i “Falchi” della squadra mobile, gli agenti delle volanti e della sezione operativa dell’Ufficio di Gabinetto hanno presidiato le zone di movida per contrastare e sventare eventuali reati predatori.

I servizi straordinari messi in atto dagli agenti del commissariato San Lorenzo, unitamente al personale della sezione operativa dell’Ufficio di Gabinetto, al Reparto Mobile di Napoli, ai militari della Guardia di Finanza e agli agenti della Polizia Locale Roma Capitale, hanno permesso di sottoporre a controllo 285 persone.

Le attività sono proseguite anche con l’istituzione di posti di controllo da parte degli agenti durante i quali sono stati controllati 34 veicoli, contestate 9 sanzioni al codice della strada, effettuato un fermo amministrativo (art 82 cds) ed un sequestro. Elevato anche 1 verbale di accertamento per verifica tasso alcolemico.

Otto avventori sono stati sanzionati amministrativamente per consumo di alcol in strada dopo le 23, tra queste una minorenne affidata successivamente alla madre.

Sono stati 65, invece, i green pass controllati, e 18 i locali attenzionati, di cui 6 sanzionati amministrativamente.

Nel corso della serata 4 persone sono state indagate per disturbo alla quiete pubblica, con relativo sequestro di tre strumenti musicali ed una cassa altoparlante, mentre ulteriori 2 casse acustiche sono state sequestrate a carico di ignoti.

Durante le operazioni di pulizia effettuate dall’Ama, 2 giovani hanno tentato di ostacolare le attività in corso, rendendosi dapprima poco collaborativi e successivamente molesti nei confronti degli agenti, per questo sono stati indagati in stato di libertà per resistenza, lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità. Nei loro riguardi saranno anche valutate misure di prevenzione relative al divieto di frequentare esercizi pubblici della zona (Dacur).

Diversi interventi da parte degli operatori di polizia, per la gestione dei gruppi più vivaci di giovani che intonavano cori da stadio, riferiti al derby capitolino che hanno consentito che non ci fossero problematiche particolari.

E nell’ambito dell’attività di controllo straordinario del territorio da parte della Polizia di Stato gli agenti del commissariato Colombo, della squadra di Polizia Amministrativa della Questura e delle Volanti dell’U.P.G.S.P., oltre a mirati servizi a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano presso la stazione metropolitana Linea B, fermata “Basilica San Paolo”, hanno anche sottoposto ad accertamenti le persone in transito identificandone 73, di cui 23 con pregiudizi di polizia, e denunciandone 1 per minaccia, oltraggio a Pubblico Ufficiale e vilipendio alle istituzioni.I poliziotti hanno inoltre controllato 5 veicoli e 3 minimarket, tutti chiusi per non aver rispettato la normativa anti- Covid riguardo al controllo igienico sanitario dei locali: 2 di questi rimarranno chiusi per 2 giorni, mentre il terzo la chiusura sarà di 3 giorni.