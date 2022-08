Nel territorio di Ladispoli, durante i controlli per a malamovida, è stato eseguito un provvedimento di sospensione della licenza, ex art. 100 del T.U.L.P.S., per la durata di giorni 7 nei confronti di un bar, risultato essere, in occasione di precedenti verifiche, abituale ritrovo di persone con precedenti penali e di polizia.

Pubblicato lunedì, 1 Agosto 2022 @ 13:29:25