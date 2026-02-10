Malamovida a Ladispoli, intervento dei Carabinieri ad Alto Impatto • Terzo Binario News

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia e della Stazione di Ladispoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto, finalizzato a prevenire e contrastare episodi di illegalità legati alla cosiddetta “mala movida”, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla detenzione di armi e al consumo di sostanze stupefacenti.

L’attività, intensificata nelle fasce orarie serali e notturne e nelle aree maggiormente frequentate, ha consentito di identificare complessivamente 162 persone, di cui 42 già note alle Forze dell’Ordine, e di controllare 67 veicoli.

I Carabinieri hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione arrestando un uomo ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, commessi a Civitavecchia nel 2025. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso Borgata Aurelia.

Le verifiche hanno inoltre portato alla denuncia in stato di libertà di cinque persone. In particolare, un soggetto è stato deferito poiché dimorava all’interno di un manufatto ad uso abitativo realizzato e oggetto di interventi edilizi in assenza del necessario permesso di costruire, in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Un altro è stato denunciato a seguito di perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire e sequestrare una katana della lunghezza complessiva di 97 centimetri, con lama di 67 centimetri. Tre ulteriori persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza.

Due soggetti sono stati infine sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, con il sequestro complessivo di 5,2 grammi di hashish.

Le indagini sono ancora in corso e si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.