A Santa Severa la Giornata della Salute Digestiva con Croce Rossa Italiana • Terzo Binario News

Appuntamento presso la sede di via Antonio Zara snc sabato 14 febbraio. Iniziativa organizzata dal Comitato Locale con la Professoressa Maria Giovanna Graziani, primario di gastroenterologia e endoscopia digestiva

“Educare e diffondere i valori per uno stile di vita sano e salutare, favorendo la prevenzione e l’informazione medico-sanitaria è uno dei principali obiettivi della Croce Rossa Italiana. In quest’ottica, il nostro Comitato ha organizzato per sabato 14 febbraio la Giornata della Salute Digestiva, un appuntamento totalmente gratuito, rivolto a tutti, presso la nostra sede di via Antonio Zara snc a Santa Severa. Un’iniziativa organizzata insieme alla Professoressa Maria Giovanna Graziani, primario di gastroenterologia e endoscopia digestiva, che sarà presente per l’intera giornata per fornire consigli utili e rimedi ai presenti”. Ad annunciarlo è Rosanna Saba, Presidente del Comitato Locale di Santa Severa/Santa Marinella di Croce Rossa Italiana.

“Una giornata volta a sensibilizzare sull’importanza dell’apparato digerente e sulla prevenzione delle malattie gastrointestinali, come il reflusso, la celiachia e nel peggiore dei casi il tumore del colon-retto, una neoplasia purtroppo frequente ma che in caso di diagnosi precoci porta ad un sensibile aumento percentuale di sopravvivenza – ha aggiunto la Presidente di Croce Rossa Italiana S. Severa – S. Marinella Rosanna Saba – durante l’iniziativa, forniremo consigli utili su alimentazione, diete, idratazione, lotta all’uso di alcol e fumo e tutto ciò che può agevolare un miglioramento delle proprie abitudini di vita. Ringrazio con l’occasione la Professoressa Maria Giovanna Graziani per la disponibilità e tutti i Volontari del Comitato, sempre fortemente partecipi alle attività per la popolazione”.

L’iniziativa è totalmente gratuita e si svolgerà dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Necessaria la prenotazione: si può contattare, anche tramite WhatsApp il numero di telefono 3200627158