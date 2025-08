Malamovida a Ladispoli, due arresti dei Carabinieri • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno svolto a Ladispoli un ampio servizio straordinario di controllo del territorio, con l’obiettivo di prevenire e contrastare gli episodi legati alla cosiddetta “mala movida”, sempre più diffusi durante il fine settimana, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il servizio ha visto protagonisti i Carabinieri della locale Stazione con il supporto dei militari del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Roma.

L’operazione che si è svolta prevalentemente in orario serale e notturno, ha avuto come obiettivo il contrasto al fenomeno della cosiddetta “mala movida” e garantire maggiore sicurezza nelle aree della città maggiormente frequentate durante il weekend.

Nel corso dci controlli, sono stati arrestati 2 soggetti per reati di varia natura, mentre altre otto persone sono state denunciate in stato di libertà. In particolare, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, 4 automobilisti sono risultati positivi al test alcolemici, mentre erano alla guida dei loro veicoli. Gli altri 4, titolari di esercizi commerciali, sono stati sanzionati per violazioni in materia di igiene e tutela del lavoro.

Nel corso dell’attività sono state elevate 27 sanzioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo pari a 18.739 euro. Inoltre, sette persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti – hashish e cocaina – destinate ad uso personale. Complessivamente, sono stati sequestrati un grammo di cocaina e cinque grammi di marijuana.

Altri due soggetti sono stati sanzionati in via amministrativa per guida sotto l’effetto di alcol, con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro.

Durante l’intera operazione sono stati identificati 140 soggetti – tra cui 23 cittadini extracomunitari e 31 persone già censite dalle forze dell’ordine – e controllate 54 vetture.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.