Malamovida a Fregene, lavoro per i Carabinieri • Terzo Binario News

Nelle ultime 48 ore, in località Fregene e Maccarese, i Carabinieri della Compagnia di Ostia, con il supporto della Polizia Locale di Fiumicino, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, in occasione del primo maggio, nelle aree di maggiore afflusso turistico, finalizzato in particolare a rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini, nonché a reprimere e contrastare i fenomeni di degrado connessi alla “Movida”, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio dell’attività è di 7 persone denunciate alla Procura della Repubblica.

Nel dettaglio, Una donna di 51 anni e un uomo di 45 anni, entrambi romani e con precedenti, sono stati denunciati, per ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello stato.

Poco dopo, invece, un 20enne italiano, già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato dai Carabinieri per oltraggio a Pubblico Ufficiale.

A seguito di un controllo d’iniziativa, un cittadino polacco di 52 anni e un ragazzo egiziano sono stati denunciati dai Carabinieri in quanto trovati in possesso entrambi di un coltello a serramanico, del genere proibito.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, due automobilisti sono stati denunciati dai militari, in quanto, il primo, un cittadino romeno di 34 anni, è stato sorpreso alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il secondo, invece, un romano di 28 anni, è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo con tasso alcolemico oltre il limite consentito.

Ispezionati dai Carabinieri, con l’ausilio del personale della Polizia Locale di Fiumicino, tre stabilimenti balneari, luoghi di svolgimento di eventi danzanti organizzati e pubblicizzati su varie piattaforme social. Solo per uno è stata rilevata la mancanza delle dovute autorizzazioni per un evento danzante.

Nel corso delle verifiche, 6 persone sono state sanzionate in via amministrativa e segnalate al Prefetto, in quanto trovate con modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo, hashish, cocaina e marijuana, per uso personale.

Complessivamente i Carabinieri, hanno identificato 370 persone, controllato 80 veicoli e ritirato tre patente di guida, nel corso dei posti di controllo posti in essere.