Maccarese, Festival della Legalità: serata conclusiva al Castello di San Giorgio - Terzo Binario News

Sabato 8 agosto alle ore 20.30 nei giardini del Castello San Giorgio di Maccarese si terrà la serata conclusiva della seconda edizione del Festival della Legalità, la rassegna ideata e organizzata dalla Delegata del Sindaco alla legalità, Arcangela Galluzzo e patrocinata da Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, Raccontiamoci le mafie e Associazione Quote Merito.

La serata inizierà alle 20.30 con i saluti istituzionali del Vice Sindaco di Fiumicino Ezio di Genesio Pagliuca e, a seguire, con un’intervista di Arcangela Galluzzo a Claudio Cordova, autore del libro “Gotha” (Paperfish) con prefazione di Federico Cafiero De Raho. Letture sceniche a cura di Diana Iaconetti.

Alle 21 spettacolo teatrale “Altri 100 passi…Parole e Musica per la Legalità” condotto da Gigi Miseferi.

“Lo spettacolo – spiega Galluzzo – vedrà la partecipazione di Pino Calabrese che, in anteprima nazionale, dirige ed interpreta “8′ e 46″” di Patrizio J Macci, Giuseppe Amelio e Nicola Alesini al sassofono in “Giudice Paolo” di Marilena Monti, Gigi Miseferi in “Storia di Doma in versi” e “Chimica in versi” di Alberto Cavaliere, il pianista Michele Ferrazzano e Diana Iaconetti e Gigi Miseferi in “Altri 100 passi…” dialogo tra Felicia e Peppino Impastato, scritto e diretto dalla stessa Diana Iaconetti. Non mancheranno delle sorprese che renderanno la serata ancor più emozionante. Voglio ringraziare tutti i partecipanti ed i sostenitori del Festival della Legalità e Claudio Destro della Maccarese Spa per averci concesso di concludere questa edizione in un luogo magico come il Castello San Giorgio di Maccarese nel borgo recentemente restaurato”.

L’ incontro avverrà all’aperto, nel giardino del Castello e, nel rispetto delle norme di sicurezza previste, i posti saranno distanziati e limitati.É necessario prenotarsi inviando una mail a legalita@comune.fiumicino.rm.it o chiamando il numero 380.6913674.