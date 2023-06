M5s Santa Marinella: "In consiglio l'assessore D'Emilio ha parlato di 'etnia rumena'" • Terzo Binario News

“Mattinata poco edificante in occasione del secondo consiglio comunale, che in realtà era una semplice appendice del primo teso a formalizzare il rispetto del manuale Cencelli.

Eletto Emanuele Minghella alla carica di Presidente del Consiglio, l’amministrazione “pigliatutto” sì è aggiudicata anche la vice presidenza in barba alla più elementare prassi istituzionale.

Per paura che dalla minoranza venisse proposto qualche “elemento sgradito” si è prima cercata un accordo ad personam e poi alla elezione di persona del proprio schieramento.

Risalta, che in un consiglio più rosa di sempre, la scelta sia caduta su due uomini, benché, comunque, fossero ben 5 le donne in maggioranza, così da rinforzare sempre di più il sentore di un’amministrazione conservatrice.

Ma la ciliegina sulla torta è stata servita con l’intervento, svolto in barba a qualsiasi regola non sappiamo se per la scarsa conoscenza delle regole del neopresidente o se per una suprema tracotanza, del neo assessore “PierLollo” d’Emilio, che ci ha deliziato facendoci sapere che esiste “l’etnia romena”.

Sapere che la gestione dell’assessorato che ha a che fare con le persone più fragili e svantaggiate ricada su una persona che divide gli essere umani in etnie ci lascia sgomenti ed invitiamo il sindaco a voler riconsiderare le deleghe concesse”.

M5s Santa Marinella