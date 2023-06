M5S Civitavecchia: "Peccato per il disinteresse del Pincio verso le Olimpiadi della cultura" • Terzo Binario News

“Il giorno in cui ci fu il passaggio di consegne tra l’amministrazione M5S e l’attuale, il Sindaco Cozzolino chiese all’entrante sindaco Tedesco di non dimenticare, e anzi supportare, due eventi culturali cittadini di primo piano: il festival dell’iperrealismo e arte figurativa e le Olimpiadi della Cultura e del Talento.

Entrambe le manifestazioni erano di livello nazionale: nelle due edizioni del festival dell’iperrealismo vennero ad esporre artisti da tutta Europa mentre le Olimpiadi della cultura ottennero addirittura un importante riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica.

Inutile dire che queste due manifestazioni durante l’amministrazione del M5S (e anche prima per quanto riguarda le OCT) ebbero un enorme impatto in città non solo in termini culturali, ma anche sociali ed economici visto il grande afflusso di persone che erano in grado di portare a Civitavecchia con tutti i benefici del caso per albergatori, ristoratori, ecc.

Purtroppo nonostante le rassicurazioni del sindaco Tedesco in quel fatidico giorno di passaggio delle consegne, né il festival dell’iperrealismo né le Olimpiadi della cultura si sono mai tenute a Civitavecchia durante la sua amministrazione.

È ormai noto il totale disinteresse per la cultura da parte delle amministrazioni di destra (per informazioni chiedere al Museo del Mare che ormai pronto sta prendendo polvere nei locali del forte Michelangelo da 4 anni) ma mai ci saremmo aspettati tanta noncuranza e sciatteria. E dire che le Olimpiadi della cultura hanno un capitolo nel bilancio del Comune dedicato dove ci sarà la mesta cifra di ZERO euro.

In fin dei conti perché preoccuparsi di cose così futili e sciocche come la Cultura e il ritorno socio economico che può dare, quando c’è da profondere tutti gli sforzi possibili per trattenere la ruota panoramica e ci si possono fare foto tagliando nastri ruffiani e incredibilmente lunghi spacciando per proprio il lavoro di altri?”

Movimento 5 stelle Civitavecchia