M5s Ladispoli: "Posticipare la Tari 2021" - Terzo Binario News

“Oggi in Consiglio comunale verrà discussa la TARI del 2021. Visto il momento di eccezionali difficoltà sarebbe stato opportuno rimandare il pagamento dell’imposta.

Questo non è stato possibile per i fragili equilibri di bilancio comunali, anche loro compromessi dal difficile periodo e dall’evasione fiscale. In una città come Ladispoli molte attività imprenditoriali attendono la stagione turistica per recuperare almeno parte delle risorse economiche necessarie alla loro sopravvivenza.

Questa sera il M5S proporrà il differimento del pagamento delle cartelle almeno per le utenze non residenziali. Un provvedimento eccezionale ed impegnativo per il Bilancio comunale come impegnativo e difficile è il momento che stiamo vivendo”.

M5s Ladispoli