M5s Civitavecchia: "Nove articoli 90 in arrivo al Pincio, sono marchette elettorali" - Terzo Binario News

“Ci risiamo. La politica delle assunzioni del centro destra non cambia mai. Apprendiamo da un post dell’ex assessore Simona Galizia che l’attuale maggioranza, come sempre, starebbe facendo riunioni fiume non per occuparsi della città ma per occuparsi dell’unica cosa che gli interessa realmente: le poltrone.

Se corrispondesse al vero quanto ipotizzato dalla Galizia sarebbe quanto mai grave, specie visto il periodo storico attuale. Va bene avere qualche articolo 90 che svolga il ruolo di collaboratore politico stretto del sindaco, ma farne arrivare ben 9 a 2 anni dall’insediamento avrebbe un solo scopo: marchette elettorali.

Il Comune di Civitavecchia, già in netto ritardo sullo svolgimento del concorso per le assunzioni vere e stabili, non perda altro tempo e pianifichi gli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle prove concorsuali a partire dal 15 febbraio, ossia da quando si potrà tornare a fare concorsi.

Di quello sì che c’è bisogno: personale in pianta stabile negli uffici del comune. Non degli amici degli amici nelle stanze del potere. Fra promozioni senza senso in Csp (esatto, lontane dai riflettori sono tornate anche quelle) e assunzioni fiduciarie in Comune sembra di essere tornati ai tempi di Moscherini. Nonostante una pandemia mondiale in corso”.

M5s Civitavecchia