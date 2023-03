M5S Civitavecchia: “Aggiudicata la progettazione definitiva del Polo alimentare, importo circa 150mila euro" • Terzo Binario News

“L’assessore Vitali ha urlato ai quattro venti che prima di realizzare il Polo alimentare sarebbero dovuti passare sul suo corpo.

L’assessore D’Ottavio affermò che era solo un’idea, una scatola vuota la cui fattibilità sarebbe stata valutata dalla prossima amministrazione.

Noi come Consiglieri Comunali sentimmo l’Ufficio Urbanistica che ci confermò l’impossibilità di recuperare quelle volumetrie in piazza XXIV maggio e nonostante tutto, oltre ai 20.000 euro per lo studio di fattibilità, oggi si spendono altri 150.000 euro per la progettazione definitiva di qualcosa che sembra nessuno voglia realizzare.

Nella determina N. 946 del 07/03/2023 del servizio 4 – lavori pubblici e ambiente si legge:

“In considerazione della tempistica prevista dal finanziamento concesso ,la quale risulta essere molto stringente, si rende necessario provvedere al conferimento dell’incarico di progettazione definitiva, assistenza in conferenza dei servizi, assistenza ai fini del rilascio di autorizzazione paesaggistica, Progettazione esecutiva; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Creazione Polo Alimentare Area Mercatale.”

Il lavoro è stato appaltato alla società ALC Engineering SRL di Roma, che ha totalizzato un punteggio complessivo di 75,5 punti ed ha offerto un ribasso pari al 31,510% per un importo contrattuale di € 116.433,00 oltre Cassa al 4% di € 4.657,32 oltre IVA al 22% di € 26.639,87 per un totale di € 147.730,19.

Se malauguratamente, non riusciamo ad immaginare con quale stratagemma, dovessero riuscire ad affidare anche la gara per la realizzazione, non sarà più possibile tornare indietro.

Troviamo vergognosa la mancanza di trasparenza e la mancanza di rispetto che questa amministrazione sta perpetrando nei confronti dei consiglieri, delle associazioni di categoria, degli operatori mercatali, ma soprattutto nei confronti di una città che ormai è stufa di questi giochetti da quattro soldi che rischiano di mettere in ginocchio realtà storiche come quelle del mercato”.

Movimento5Stelle Civitavecchia