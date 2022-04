M5s Cerveteri, incontro informale con alcuni big del partito - Terzo Binario News

Ci siamo incontrati a Marina di Cerveteri, giovedì 14 aprile alle ore 18:00 per scambiarci idee e proposte per la nostra città, erano presenti i nostri portavoce nazionali, attivisti, portavoce Comunali, simpatizzanti e rappresentanti del m5s di Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia e tanti altri amici, in modo informale per conoscerci e rispondere anche alle tante domande e curiosità.

Il M5S, con la guida del presidente Giuseppe Conte, si sta riorganizzando non solo dotandosi di una Carta dei Principi e dei Valori che conferma e rilancia la nostra identità e i nostri obiettivi, ma anche strutturandosi a livello nazionale e territoriale per rispondere alle esigenze di una forza politica che intende ancora essere protagonista e motore del rinnovamento di questo paese. Grazie a tutti i partecipanti siete stati veramente numerosi. Un ringraziamento speciale va ai nostri Portavoce nazionali che hanno ideato e partecipato all’incontro:

Devid Porrello, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e membro delle commissioni Bilancio e Trasporti e Lavori Pubblici;

Alessandra Maiorino, senatrice, coordinatrice del comitato per le politiche di genere e i diritti civili del MoVlmento 5 Stelle e membro delle Commissioni Giustizia, Diritti Umani e Femminicidio;

Marta Grande, deputata, presidente della delegazione parlamentare del Consiglio d’Europa e membro della commissione Esteri;

Gianluca Perilli, senatore, coordinatore del Comitato nazionale progetti”.

Il referente territoriale M5S Cerveteri Attilio Di Maio