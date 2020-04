M5s Cerveteri: "Al via la campagna #IoRestoaColori a sostegno delle cartolerie" - Terzo Binario News

Il Movimento 5 stelle Cerveteri ha avviato la campagna #IoRestoaColori, con cui verrà dato un Buono spesa per acquisti di materiale di cartoleria e cancelleria alle famiglie in stato di necessità che ce lo chiedono. Il materiale inoltre verrà consegnato a domicilio.

Per ottenere il Buono, basterà inviare un messaggio privato alla pagina Facebook del Movimento 5 stelle Cerveteri per avere tutti i dettagli.

In questo momento di particolare emergenza socio economico sanitaria, anche il più piccolo gesto e contributo da parte di chiunque può fare la differenza.

I beni di cartoleria al momento sono rimasti esclusi dai buoni spesa e da molte altre forme di assistenza e coi i bambini costretti a rimanere in casa, non è semplice per i genitori riempire le loro giornate in maniera costruttiva.

Così abbiamo trasformato una nostra proposta fatta al Sindaco , ma non attuabile per vie istituzionali, e abbiamo lanciato una campagna i cui attori siamo noi cittadini.

Una comunità si riconosce nei piccoli gesti di altruismo e senza timore di aiutare, né di essere aiutati.

Ringraziamo infinitamente gli attivisti del M5S Cerveteri e la nostra concittadina Elena Rita, titolare della cartoleria che metterà a disposizione il materiale per questo gesto di generosità e solidarietà.

Movimento 5 stelle Cerveteri