M5s Cerveteri, "abolizione della Calderoli sull'autonomia differenziata" • Terzo Binario News

“Dal 20 luglio è partita in Italia, la campagna raccolta firme per il referendum abrogativo della legge Calderoli sull’Autonomia Differenziata.

L’iniziativa, il cui Comitato promotore è composto dal M5S e le forze politiche progressiste, oltre ad associazioni e sindacati, mira a far annullare una legge che affida alle Regioni la gestione di servizi e diritti fondamentali come quello alla salute, all’istruzione, all’ambiente, alla ricerca, ai trasporti, al commercio con l’estero, penalizzando nella sua fattispecie, le regioni più povere e favorendo un divario, purtroppo già in itinere tra nord e sud d’Italia.

L’obiettivo del Comitato promotore è quello di raccogliere più di 500 mila firme entro il 15 Settembre 2024 .

Come Gruppo Territoriale M5S Cerveteri saremo presenti, col nostro gazebo per la raccolta firme, a Cerveteri, venerdì 26 luglio – orario 9-13, in Piazza Almunecar e a Marina di Cerveteri, Domenica 28 luglio nei pressi di piazza mercato.

Chi vuole venire a trovarci e firmare, sarà il benvenuto, indipendentemente dalle sue idee politiche perché siamo fermamente convinti che questa e’ una battaglia che riguarda tutti i cittadini”.

Il Rappresentante del GT M5S Cerveteri Attilio Di Maio