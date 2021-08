L’ultimo saluto alla chiesa di Santa Maria del Rosario di Ladispoli

Si celebreranno domani alle 16, presso la chiesa di Santa Maria del Rosario di Ladispoli i funerali dell’ex comandante della Municipale di Ladispoli David Santi.

Il primo vigile aveva 70anni ed è scomparso ieri.

Cordoglio nella cittadina per un personaggio conosciutissimo e apprezzato per il suo lavoro svolto in strada e poi al Comando.