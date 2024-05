Luce gratis in via delle Galline Bianche: scoperti allacci abusivi • Terzo Binario News

Sette gli appartamenti “interessati”: denunciati dai carabinieri sei italiani e una romena

I Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia, nell’ambito di un predisposto servizio straordinario di controllo del territorio nell’area tra Prima Porta, Labaro e Cinquina, finalizzato alla prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, hanno identificato 91 persone – 9 delle quali denunciate – e eseguito accertamenti su 43 veicoli. Effettuate verifiche anche presso diverse attività commerciali della zona.

Inoltre, da un mirato controllo eseguito unitamente a personale della società di fornitura elettrica “Areti” presso le palazzine in via delle Galline Bianche, i Carabinieri hanno accertato che 7 appartamenti erano forniti abusivamente da energia elettrica mediante allacci abusivi alla rete pubblica. I Carabinieri hanno denunciato i 7 occupanti, sei cittadini italiani e una romena.

Denunciati a piede libero anche un 37enne della provincia di Salerno trovato alla guida di un’auto con tasso alcolemico superiore al consentito e un 32enne romano trovato in possesso di 2 g di cocaina.

I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno poi effettuato una serie di posti di controllo alla circolazione, sanzionando amministrativamente due persone: il conducente di un’autovettura per guida senza patente, poiché’ mai conseguita, e senza copertura assicurativa, per un importo complessivo di circa 6.000 euro; e il conducente di un’auto per aver sorpassato in prossimità di una curva.