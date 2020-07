Luca Turchi passa dalle Dogane di Civitavecchia all'Ufficio Controlli Giochi - Terzo Binario News

Luca Turchi sarà il direttore del nuovo Ufficio Controlli giochi. Lo apprende Agipronews da fonti istituzionali. Per Turchi, attualmente responsabile dell’Ufficio Dogane del porto di Civitavecchia, si tratta di un ritorno a piazza Mastai: in passato, aveva già ricoperto gli incarichi di capo degli uffici Scommesse, Bingo, SuperEnalotto dei Monopoli di Stato.

Il neonato Ufficio Controlli giochi è stato istituito e avviato proprio in questi giorni dal DG dell’Agenzia, Marcello Minenna. L’ufficio elaborerà gli indirizzi e fornirà le istruzioni metodologiche e procedurali per l’esecuzione dei controlli tributari ed extratributari in collaborazione con le autorità competenti. Curerà inoltre l’attività di prevenzione dei comportamenti illeciti, coordinando anche le attività di controllo svolte insieme con la Guardia di Finanza e le altre forze di polizia.

Tra i compiti dell’Ufficio Controllo Giochi anche la gestione delle attività di cooperazione amministrativa e quelle “svolte dal personale degli enti che sottoscrivono con l’Agenzia una convenzione per le verifiche tecniche di conformità e di controllo del settore giochi”. Nelle materie di competenza “assicura la partecipazione di comitati e gruppi di lavoro a livello nazionale e internazionale” e infine coordinerà e monitorerà l’applicazione delle attività delle Direzioni Territoriali dell’Agenzia. Secondo quanto appreso da Agipronews, Turchi dovrebbe avere anche una delega alla prevenzione dei fenomeni di match-fixing, vale a dire la manipolazione degli eventi sportivi.