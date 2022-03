L'opposizione di Bracciano: "Mostrare cosa non va è svolgere il nostro ruolo" - Terzo Binario News

“È bastato scrivere la verità sull’immobilismo e l’incapacità di gestire il bene pubblico da parte dell’amministrazione di Bracciano per scatenare alcuni sterili commenti sui social da parte dello sparuto gruppo di supporters di Crocicchi.

Questi personaggi desidererebbero che l’opposizione non svolgesse il suo mandato istituzionale, quindi non facesse accesso agli atti, non segnalasse illegittimità, problemi e tantomeno anomalie.

In pratica vorrebbero che portassimo avanti l’opposizione del “non vedo, non sento, non parlo…non controllo!”. No grazie, non fa per noi!

Vogliamo ricordare che nel corso del nostro mandato abbiamo ricevuto quasi quotidianamente richieste di accesso agli atti, interrogazioni e soprattutto denunce (tutte archiviate) da parte dell’opposizione e non abbiamo mai incolpato l’opposizione che svolgeva il suo lavoro di fermare la macchina amministrativa.

L’ opposizione con il suo compito di controllo fa parte della macchina amministrativa e le richieste di accesso agli atti che vengono fatte non sono inutili ma servono a controllare ed eventualmente a ripristinare la corretta amministrazione.

Insomma è l’ABC per un democratico svolgimento dell’attività di qualsiasi amministratore pubblico. Che cosa dovremmo dire a chi ci ha votato? “Ci dispiace, non abbiamo voglia di vigilare?”. Per niente!

Le nostre segnalazioni sono sempre state rivolte a tutela dei cittadini e finanche della stessa amministrazione comunale.

Infatti in modo esemplificativo ma non esaustivo riportiamo un piccolo elenco di situazioni che abbiamo dovuto segnalare e che dimostrano l’incapacità di questa amministrazione nel far funzionare la macchina amministrativa:

1) Segnalazione mancata predisposizione e pubblicazione Relazione di inizio mandato da parte del Sindaco del Comune di Bracciano (pubblicata dopo nostra segnalazione);

2)Segnalazione Illegittimità decreto sindacale numero 1 del 11.1.2022( nomina illegittima di tre capo area con relativa illegittimità degli atti prodotti da questi ultimi, la funzione pubblica ha chiesto chiarimenti al segretario comunale);

3)Segnalazione mancato controllo green pass presso il Comune di Bracciano ( controllo attivato pienamente dopo nostra segnalazione);

4)Segnalazione presenza presso ufficio finanziario di personale non autorizzato e relativo trattamento illecito di dati personali (per una persona autorizzazione concessa dopo nostra segnalazione, l’altra dopo segnalazione non ha più frequentato l’ ufficio finanziario);

5)Segnalazione non corretta pubblicazione atti sull’albo pretorio (correzioni apportate dopo nostre segnalazioni);

6)Segnalazione mancata approvazione Linee guida ( approvazione avvenuta dopo nostra segnalazione);

7)Segnalazione scadenza al 31.3.2022 del contratto con la società riscossione tributi ( dopo nostra segnalazione approvata delibera di indirizzo per l’ espletamento della gara);

Inoltre abbiamo inoltrato una serie di richieste per capire le motivazioni dello stato letargico in cui versa l’amministrazione Crocicchi, come ad esempio:

1. perché non è partita l’asfaltatura delle strade già appaltate dalla vecchia amministrazione?( passati oltre 5 mesi di governo);

2. Perché non ci si è attivati per far partire l’iter per il ripristino della voragine in via Carlo Marchi? (bastava una sola delibera di giunta per avere i soldi e dopo oltre 4 mesi siamo fermi ai nastri di partenza);

3. Perché non si sono attivate le procedure per assumere il personale autorizzato dal ministero dell’interno?

4. Perché non si è riusciti ad assegnare ad una ditta la manutenzione del verde sul territorio comunale (nelle more dell’approvazione del bilancio si poteva assegnare il servizio per tre mesi);

L’elenco sarebbe ancora lungo ma ci fermiamo qua, ci dispiace per il crocicchi fans club ma noi continueremo a svolgere il nostro lavoro con costanza, passione, onesta e rispetto per il mandato che ci è stato concesso dai nostri elettori, sempre sempre a tutela dei cittadini, dell’immagine del Comune e nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti”.

I Consiglieri Comunali Armando Tondinelli Roberta Alimenti Claudia Marini