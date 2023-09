L'onorevole Battilocchio in vista ai vertici di Foza Italia a Marino • Terzo Binario News

“Continuando incessantemente l’attività di responsabile Provinciale del Partito, oggi pomeriggio lunedì 11 settembre ho fatto visita a Marino per incontrare il Commissario Comunale nonché Assessore della Giunta Cecchi Rinaldo Mastantuono ed il nostro rappresentante in Consiglio Comunale il Capogruppo Andrea Crisanti.

Numerosi gli argomenti trattati, sia dal punto di vista organizzativo in vista degli appuntamenti della prossima primavera per il nostro partito, sia dal punto di vista politico amministrativo.

Un elemento importante sul quale ci si è concentrati approfonditamente è stato quello della crescita del partito a livello nazionale e sui territori, una crescita però che non è fatta di porte girevoli e che deve essere il frutto di condivisioni politico programmatiche e non può lasciare spazio a chi invece cerca di usare talune strade per trovare le proprie scorciatoie per il soddisfacimento di bisogni singoli.

Il partito di Forza Italia ed il sottoscritto da subito siamo stati vicino a Stefano Cecchi e tra i primi ad aderire alla piattaforma civica-politica che ha dato poi vita alla Coalizione EvvivaMarino2021, che è riuscita a scardinare una delle ultime roccaforti grilline e a portare a Palazzo Colonna il Sindaco Cecchi che è stato l’ideatore di questo progetto vincente.

Rimanendo assolutamente convinti dell’importanza di alcune strategie volte all’allargamento del partito ed alla crescita, non possiamo però pensare che basti essere un tesserato di Forza Italia per diventare parte integrante di coalizioni e gruppi dirigenti.

Faccio al Gruppo di Forza Italia Italia Marino i miei più sentiti auguri per un proficuo lavoro da svolgere sempre con l’intento di andare verso il cittadino che in questo momento difficile che stiamo vivendo ha sempre più bisogno di persone capaci e qualificate che possano guidare l’Ente locale comunale”.

Alessandro Battilocchio