Lombardi sull'Olmetto Monteroni: "Martedì novità sugli interventi" - Terzo Binario News

“Il sopralluogo per le telecamere è avvenuto 3 giorni fa ed è stato effettuato dall’ingegnere di quella società di installazione e manutenzione e dal comandante Blasi; a questo, non ho potuto essere personalmente presente per improvvisi impegni del tecnico, che hanno anticipato il sopralluogo.

Il comandante Blasi mi ha riferito che verrà ripristinata e riposizionata la seconda telecamera in prossimità del Pinar, mentre – per le altre installazioni ipotizzate – c’è un problema di ponti per il segnale, ponti che dovrebbero essere posizionati ex novo per la ricezione dei relativi segnali; questo, però ë un intervento eccessivamente oneroso, per il momento.

Per quanto riguarda la viabilità, unitamente al Sindaco, stiamo valutando la possibilità e l’opportunità di un primo, ma, immediato, intervento-tampone.

Martedì prossimo, dovrei potervi dire di più. Relativamente alla messa in sicurezza degli ingressi, sto conoscendo ed approfondendo la situazione pregressa”.

Alessandro Lombardi – delegato alla sicurezza Ladispoli