Loddo sul segnale tv distorto: "Ladispoli deve interessarsene" - Terzo Binario News

“Come lo scorso anno all’approssimarsi della bella stagione iniziano i problemi con il segnale TV.

Segnale Televisivo che a fasce d’orario scompare o si abbassa a tal punto che rende impossibile la visione agli utenti.

Per i cittadini al danno del mancato servizio si aggiunge la beffa della spesa, aggiungerei inutile, di potenziamento delle antenne per cercare di migliorare il segnale.

Le cause di tale problema alcuni le riconducono a fenomeni elettrostatici/magnetici che si generano con l’evaporazione dell’acqua del mare, altri l’attribuiscono ad un insufficienza strutturale del sistema del digitale terrestre. Altri ancora sostengono la tesi del complotto, ovvero che il disservizio è creato ad arte per costringere i cittadini a passare su altre piattaforme per lo più a pagamento.

L’unico dato certo al momento è il disservizio agli utenti.

L’Agcom interpellata lo scorso anno liquidò la questione affermando che solo la RAI avesse l’obbligo di garantire il servizio.

È tempo però visto il ripetersi ciclico del mancato funzionamento di trovare soluzioni. Il nostro comune deve farsi parte attiva e sollecitare gli enti preposti per risolvere questo problema senza escludere, in caso di ulteriore inadempienza, azioni legali a tutela di un interesse diffuso dei cittadini di Ladispoli.

Il miracolo promesso dal passaggio dall’analogico al digitale terrestre al momento ha accontentato solo gli imprenditori del settore televisivo ma ai cittadini ha riservato solo problemi”.

Giuseppe Loddo