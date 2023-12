“Lo sport è di tutti”, conoscenza e inclusività con la Sitting Volley di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’8 dicembre al Marconi Civitavecchia Volley Academy coinvolgerà i propri atleti nel torneo di Sitting Volley organizzato dalla società.

“Lo sport di tutti – Schiaccia con noi le differenze” è l’evento dedicato che sarà realizzato nell’ambito del progetto “Lo sport è di tutti”, in collaborazione con Enel. L’iniziativa mette al centro il tema delle diverse abilità puntando alla conoscenza e all’inclusività.

Con entusiasmo la Presidente Viviana Marozza e il Presidente Giorgio Piendibene: “Generiamo e crediamo nell’inclusività. Ci stiamo preparando per organizzare al meglio un evento che è molto importante per i ragazzi e per tutto lo staff e le famiglie. È importante che fin da piccolissimi agli atleti venga insegnato e che apprendano come approcciarsi a qualcuno altro da sé in ogni contesto e situazione. Una sensibilità che prima di tutto gli adulti devono far propria e trasmettere. All’interno della società lo staff tecnico e dirigenziale promuovono allenamenti di sitting volley sia nei periodi di svolgimento del progetto, sia durante i Volley Camp, sia quotidianamente in palestra.

Gli atleti rispondono sempre con grande entusiasmo e siamo fieri del loro approccio e continueremo a proporre esercizi e fasi di gioco nell’ottica di accrescere sempre più i valori di inclusione e partecipazione.”