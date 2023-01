Litigio social nella Lega Ladispoli: scontro furioso fra Ricella e Daniela Marongiu • Terzo Binario News

“Far conoscere le eventuali modalità di accesso al palestre” scrive il coordinatore locale; “Sarcasmo a parte il mio compito non è certo giudicare l’operato altrui, tantomeno il suo” la risposta di lei

Un post su un’iniziativa sociale legata alle palestre della pagina dell’amministrazione è diventata motivo di scontro a Palazzo Falcone e dentro la Lega stessa.

Da diverso tempo c’è una presa di distanza tra Grando e il suo entourage – dove si colloca Daniela Marongiu – e il Carroccio che già dalle Comunali dell’estate, pur sostenendo il sindaco uscente, aveva visto ridimensionato il rapporto in funzione anche dell’avvicinamento dello stesso Grando a Fratelli d’Italia. Poi l’uscita di tre consiglieri del listone del primo cittadino, ma vicini alla Lega, ed ecco che si nota come la tensione sia ormai ad alto voltaggio.

L’ultimo episodio, che va a conclamare i rapporto tesi, il battibecco social fra il coordinatore leghista di Ladispoli Gianfranco Ricella e la consigliera Daniela Marongiu, appena saluta sul Carroccio.

Motivo del contendere una domanda di Ricella sul bonus palestre, in coda a un post sulla pagina social dell’amministrazione.

“Bellissima iniziativa; sarebbe utile adesso far conoscere anche le eventuali modalità di accesso al “Bonus” o i requisiti necessari dei potenziali beneficiari” ha scritto Ricella. “Mi meraviglia il suo modo di fare richiesta d’informazione tramite social , sapevo che lei era un noto politico e cmq posso aiutarla volentieri le famiglie aventi diritto devono fare richiesta tramite i servizi sociali. sarcasmo a parte il mio compito non è certo giudicare l’operato altrui, tantomeno il suo. Il suo impegno è ben noto, motivo per il quale auspico che sia lei che io si possa proseguire ad adoperarci come sempre per l’utilità altrui” risponde lei.

“Non ricordavo ci dessimo del lei.. ad ogni modo la mia non è una richiesta bensì una quanto mai lecita osservazione a margine di una comunicazione di carattere istituzionale divulgata proprio per tramite di questo canale. Rimango sorpreso altresì del fatto che lei parli al passato; la rassicuro a riguardo confermandole che la mia attività politica è tutt’altro che archiviata, in considerazione del fatto che ricopro ancora oggi il ruolo di Coordinatore del partito politico nel quale, finalmente dopo lungo tempo, lei ha recentemente avuto l’onore di entrare a far parte. È comprensibilmente possibile le siano sfuggiti aggiornamenti sul mio conto da quando per far spazio ai nuovi followers – come per sua stessa ammissione – mi ha rimosso da questo canale social. Tornando alla notizia oggetto del post, piuttosto che rispondere al sottoscritto si adoperi cortesemente affinché i potenziali aventi diritto vengano a conoscenza delle modalità di richiesta e dei contatti utili attraverso i quali inoltrare l’eventuale domanda” chiude Ricella.

“Preg.mo Coordinatore della Lega, aldilà delle varie osservazioni, della Sua pregressa ed attuale notorietà politica che comunque è di tutto rispetto, Le rendo noto che mi sono adoperata, credo e spero nel migliore dei modi affinché, i potenziali aventi diritto, conoscendo le modalità per accedervi! Certa che la Sua non rappresenti una critica al mio operato, auguro a Lei un buon pomeriggio!”

Daniela Marongiu consigliera comunale gruppo Lega.