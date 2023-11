Litiga col vicino e dà fuoco allo zerbino • Terzo Binario News

Il principio di incendio spento con l’estintore da un residente. I carabinieri di Fiumicino denunciano un 47enne straniero, poi sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio

Nella tarda serata di ieri, a Fiumicino, alcuni condomini di uno stabile in via della Muratella hanno notato una lite animata tra altri due condomini. A un certo punto uno dei due, in evidente stato di alterazione, ha dato fuoco allo zerbino posto alla porta d’ingresso dell’abitazione del vicino ed hanno allertato il 112.

Un residente, dopo aver spento l’inizio di incendio con un estintore, ha indicato l’autore del gesto ai Carabinieri della Stazione di Fiumicino che sono intervenuti sul posto.

I militari hanno identificato l’uomo, un 47enne straniero e lo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento a seguito di incendio e lo hanno affidato al personale del 118 che lo ha sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio presso l’ospedale “Grassi” di Ostia.