Lite per soldi: spinge la suocera 83enne che cade dalle scale e muore al Sant'Andrea • Terzo Binario News

Una lite familiare, probabilmente per questioni di soldi, finita male. Sarebbe morta per le conseguenze di una brutta caduta dopo uno spintone datole dalla compagna del figlio. Olivia Spagnoli aveva 83 anni. Nel quartiere Fidene era molto amata.

Nell’appartamento, al secondo piano di un condominio degli anni Ottanta in Via Giovanni Pastrone, convivevano la vittima con il figlio e la nuora.

Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe stato un antefatto il 10 giugno con l’intervento della polizia su segnalazione dei vicini. Tutto sembrava rientrato. Ma ci sarebbe stato un altro scontro tra le donne: l’anziana sarebbe stata aggredita dalla nuora, di 56 anni, dopo aver opposto il suo rifiuto ad una richiesta di soldi.

La donna avrebbe spinto la suocera sul pianerottolo, probabilmente mentre lei cercava di allontanarsi impaurita. Cadendo la donna ha battuto la testa. Anche se ferita, avrebbe minimizzato ma le sue condizioni sarebbero peggiorate nelle ore successive. Ricoverata in Ospedale al Sant’Andrea, è morta dopo un giorno.

Sul corpo della donna sarà effettuata l’autopsia. La procura di Roma ha indagato la nuora per omicidio preterintenzionale.

Tgr Lazio