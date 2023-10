L'Istituto Alberghiero di Ladispoli al Salone dello Studente alla Fiera di Roma • Terzo Binario News

Una giornata di full immersion nell’Orientamento per conoscere le moltissime prospettive che si aprono dopo il conseguimento del Diploma: è quella che hanno trascorso gli studenti della V Turistica dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, accompagnati dal Prof. Angelo Morello e dalla Prof.ssa Carmen Piccolo al Salone dello Studente di Roma (17,18 e 19 ottobre).

“L’orientamento è parte integrante del percorso educativo e formativo – ha sottolineato la Prof.ssa Piccolo – e spesso non è facile selezionare le informazioni utili per scegliere il proprio futuro. E’ nostro dovere accompagnare gli studenti non solo nella loro maturazione culturale, ma anche nella difficile fase che prelude al mondo del lavoro o a quello dell’Istruzione Universitaria. Il Salone dello Studente è un’ottima occasione per conoscere le più importanti realtà italiane della formazione post-diploma, ma anche per mettersi alla prova simulando colloqui di lavoro, scrittura di curricula e test di ammissione per le Facoltà a numero chiuso”.

Oltre 100 espositori tra Università, Accademie e ITS, con una sezione dedicata anche alla tecnologia: stampa 3d, videomaking, Metaverso ed effetti speciali. Senza dimenticare la moda, la musica e l’arte. Il Salone dello Studente è la principale manifestazione dedicata all’orientamento: un’occasione imperdibile che dal 1990 favorisce l’incontro tra il mondo della scuola e quello del lavoro.