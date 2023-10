Domenica a Campo di Mare c’è la Run Day, le modifiche alla viabilità • Terzo Binario News

“In concomitanza della Run Day di domenica 22 ottobre che si svolgerà a Campo di Mare, la viabilità subirà alcune modifiche. Nel dettaglio:

A partire dalle ore 08:00 alle ore 12:00, in CONCOMITANZA DEL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI è fatto divieto di transito ai veicoli sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, in viale Mediterraneo, viale Adriatico, via delle Mimose, via del Pino Romano, via del Bagolaro e via Fontana Morella.

È altresì disposto il divieto di transito sul cavalcavia di via Fontana Morella. Il traffico veicolare della zona sarà quindi deviato in viale Benedetto Marini o le altre direzioni consentite.

La Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine presenti, saranno sul posto per gestire nel migliore dei modi la viabilità”.

Ad annunciarlo il Comune di Cerveteri