“L’infermiere tutti i giorni”: nuovo servizio presso la Farmacia comunale n 6 di Cerveteri • Terzo Binario News

Un servizio di infermieristica nella Farmacia comunale di Cerveteri n.6 di via Fontana Morella n.84 disponibile in sede tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 11:00 alle ore 12:00. Prenderà il via oggi, lunedì 1°dicembre ed eseguirà, a prezzi estremamente calmierati, tutta una serie di piccoli interventi di medicazione, quali iniezioni, medicazioni varie, rimozione punti di sutura, terapie iniettive antibiotiche, lavaggi accessi venosi, misurazione della pressione, elettrocardiogramma valido anche per visita medico sportiva, holter cardiaci e pressori, tamponi rapidi Covid e streptococco.

“Ogni giorno recandosi presso la Farmacia comunale n.6, inaugurata lo scorso anno e che subito si è distinta per efficienza e grande disponibilità di servizi volti alla cura e alla prevenzione, gli utenti troveranno un infermiere professionista che a prezzi fortemente calmierati eseguirà piccoli interventi e medicazioni – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un servizio completamente nuovo, che in questi primi giorni avevamo impostato sulla presenza per tre ore al giorno per due giorni a settimana e che ora abbiamo deciso di rimodulare, proprio per valorizzare più quel concetto di sanità di prossimità con la quale è nata la nostra sesta Farmacia comunale. Tra l’altro questo è un servizio che come Amministrazione comunale insieme alla Multiservizi abbiamo fortemente voluto e che, così come già facciamo per tutte le altre attività, faremo in modo di rendere sempre più a portata di tutti i cittadini. A tutto il personale della Farmacia n.6 e delle Farmacie tutte, il mio augurio di buon lavoro”.

“Il servizio infermieristico, effettuato da “Sanità Lazio” del Dottor Federico Paciosi, sarà operativo ora tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – ha dichiarato Alessio Pascucci, Amministratore Unico della Multiservizi Caerite – un servizio che crediamo possa essere più funzionale per venire incontro alle esigenze di tutti ed in particolar modo di quella fascia di utenti che necessitano di piccoli interventi e medicazioni quotidiane. In questi primi giorni dal mio insediamento, ho avuto modo di incontrare il personale delle nostre Farmacie, anche per capire quali sono le necessità e le esigenze di ognuno di loro e soprattutto dell’utenza. Con l’occasione, ci tengo a ringraziarli per la professionalità e la dedizione con le quali operano ogni giorno: sono certo che faremo delle nostre sei Farmacie comunali un punto di riferimento sempre più importante per tutto il territorio”.

Per maggiori informazioni sui servizi della Farmacia comunale n.6, chiamare il numero 0669450784, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 19:30 e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00