Cerveteri campione di solidarietà: il Natale di Aism porta 1650euro alla ricerca scientifica sulla Sclerosi Multipla • Terzo Binario News

Nell’arco di tutto il 2025, grazie alla sensibilità e generosità della città, i Volontari di Aism a Cerveteri raccolti 3830euro per le attività dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla

“Una maratona di solidarietà, sensibilizzazione, informazione e speranza, che ha portato alle attività di Ricerca Scientifica 1650 euro. Anche quest’anno il Natale di Aism di Cerveteri è stato un grande successo: un appuntamento oramai entrato nella tradizione, al quale sono sempre in tanti ad aderire, sostenendolo con affetto e grande generosità. La nostra città si è confermata essere una comunità attenta e sensibile alle attività dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, realtà che da oltre mezzo secolo sostiene e garantisce sostegno alle persone con Sclerosi Multipla, una malattia che ad oggi, nonostante i grandi e continui passi in avanti fatti da medici e ricercatori, ancora non ha una cura. Grazie Cerveteri, grazie di cuore a tutti!”.

A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria Aism, che nella giornata di oggi, lunedì 1° dicembre ha provveduto a devolvere ad Aism tramite bonifico i fondi raccolti in occasione del punto solidale organizzato in Piazza Aldo Moro.

“In termini di fondi raccolti quest’anno con il Natale di Aism abbiamo raggiunto un vero record: 1650euro, tra prodotti acquistati e tante donazioni spontanee, una cifra che solidifica ancor di più il rapporto tra Cerveteri e Aism – ha dichiarato Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria Aism da oltre dieci anni – come sempre, il mio ringraziamento è per tutti i cittadini, i commercianti del Centro Storico e di Cerveteri tutta, sempre attenti e sensibili in tema di solidarietà, i colleghi Amministratori e i funzionari del Comune di Cerveteri che come sempre hanno sostenuto con affetto la raccolta fondi per la Ricerca Scientifica. La nostra si dimostra essere una comunità estremamente generosa nel sostenere Aism: sappiamo chiaramente che si tratta di una goccia in mezzo al mare, siamo altrettanto convinti però che è dalle realtà come la nostra, come quella di Cerveteri e di tante altre piazze che si possono fare importanti passi verso un futuro in cui la Sclerosi Multipla, finalmente, non sarà più definita come incurabile”.

Con il risultato del Natale di Aism, si chiude con successo dunque il 2025 nel territorio comunale di Cerveteri da parte dei Volontari. I 1650euro appena raccolti infatti, si sommano ai 1400euro di Bentornata Gardensia e ai 780euro delle Erbe Aromatiche, per un totale di 3830euro in favore di Aism e della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla.

“Le attività di Aism proseguono tutto l’anno anche al di fuori degli eventi di piazza – conclude Adele Prosperi – per saperne di più, si può visitare il sito www.aism.it”.