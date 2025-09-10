Linea Verde riparte da Viterbo con la ceramista Cna Daniela Lai • Terzo Binario News

Nella prima puntata della prossima stagione della trasmissione Rai

Linea Verde riparte da Viterbo. E dalla ceramica, con la Bottega d’arte di Daniela Lai subito protagonista. Nei giorni scorsi infatti Daniela – che è anche presidente dell’Unione Cna artistico e tradizionale Lazio – nei suoi locali in via San Pellegrino 8, nel cuore del centro storico medievale, ha accolto la troupe televisiva e Fabio Gallo, uno dei conduttori della trasmissione.

Linea Verde ha ripreso i lavori dell’artigiana Cna. Poi Arianna Moncini, ha mostrato come si realizzano i decori con la tecnica della zaffera, di cui la ceramista Cna è maestra. Arianna è stagista da Daniela grazie al corso per operatori della ceramica artistica della Regione Lazio, organizzato da Cna Sostenibile.

C’è stato spazio anche per un po’ di storia locale: “Lo statuto della città di Viterbo – dice Lai – è legato all’epoca di Santa Rosa, risale infatti al 1251. E c’è un intero capitolo dedicato alla ceramica: si capisce quanto fosse importante già allora”.

“Non a caso Viterbo – commenta il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi – è una delle quattro città della Tuscia riconosciute di antica e affermata tradizione ceramica. Daniela Lai ne è una espressione autorevolissima, averla nella nostra famiglia è un privilegio e siamo certi che con lei il nostro territorio avrà una vetrina di grande qualità”.

L’appuntamento è su Raiuno, domenica 21 settembre alle 12.20. “Abbiamo scelto di lavorare in questa città – conclude la ceramista – e nel cuore del centro storico medievale: non possiamo che esserne orgogliosi. Grazie a Linea Verde per aver avuto fiducia nel nostro territorio e nel nostro lavoro”.