Moda e solidarietà, a Civitavecchia torna "Ciambella & Friends" • Terzo Binario News

Sabato nella cornice di porta Livorno sfileranno splendidi abiti di quattro stilisti e ci saranno momenti di spettacolo. L’incasso delle donazioni andrà alla Consulta delle Donne

Sabato nella splendida cornice del porto storico di Civitavecchia, arriva la terza edizione di “Franco Ciambella & friends”, evento charity che destinerà l’intero incasso delle libere donazioni alla “Consulta delle donne Civitavecchia”.

Dalla suggestiva scalinata di Porta Livorno sfileranno fini lavori di alto artigianato artistico, confezionati dagli stilisti Franco Ciambella accanto a Luigi Borbone, Gianni Calignano e Gabriele Fiorucci Bucciarelli.

Nel corso della serata, presentata da Margherita Praticò, momenti di pura moda si alterneranno ad esibizioni live della cantante lirica Luisa Ciciriello e del ballerino Giovanni Tesse.

Seguiranno omaggi e riconoscimenti al medico legale, criminologo e docente universitario, Gino Saladini, e al presidente onorario della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Gabriella Sarracco. Ad entrambi gli ospiti sarà donata una preziosa bitta d’argento, realizzata a mano dall’orafo Marco Mancini: la bitta è una fedele riproduzione in scala delle bitte da ormeggio, raffiguranti un maestoso leone, realizzate da Jacopo dell’Opera nel 1519 ed affisse alle pareti dell’antica darsena del Porto di Civitavecchia.

Questi i protagonisti della serata.

Trentennale esperienza professionale che nasce nell’atelier di famiglia fondato dalla nonna a Roma negli anni ’60, Luigi Borbone, laurea in architettura unita ad esperienze presso alcuni atelier storici romani, nel 2010 inaugura nella Capitale il suo atelier che vanta creazioni di alta moda nell’osservanza dell’alta sartoria italiana,

Gianni Calignano. A Porta Livorno ritorna lo stilista originario di Nardò (Lecce), che è riuscito nell’impresa di portare le sue collezioni da haute couture sulle passerelle più prestigiose. «La collezione – dice- che presenterò a Civitavecchia è ispirata alla natura in tutte le sue forme. I colori richiamano i principali elementi della natura: il turchese del mare che ho la fortuna di ammirare ogni giorno nelle limpide giornate di sole, il verde smeraldo dei boschi, l’oro dei campi di grano. Mi sono ispirato al mare perché per me significa libertà, di fronte al mare la mia mente viaggia libera e i colori e i profumi del mare diventano fonte di ispirazione>.

Gabriele Fiorucci Bucciarelli. Italiano dall’animo cosmopolita, inizia la sua carriera come il più giovane assistente del grande ed indimenticabile maestro Lancetti e, successivamente, di Antonio Marras, da cui ha appreso l’originalità applicata all’eleganza e la pura sofisticatezza delle linee, che sarebbero diventate poi la sua vera “filosofia di stile”.

Franco Ciambella. Dopo averli presentati con successo sull’elegante passerella allestita a luglio a Villa Borghese nella serata romana dedicata all’Alta moda, lo stilista mostrerà al pubblico civitavecchiese capsule di 12 creazioni che indagano l’Essenza delle cose attraverso ricami 3D e pizzi, in un dialogo tra forma e materia dove la precisione prende il posto dell’opulenza: abiti che si trasformano senza tradirsi, tra tessuti fluidi e strutturati, per dare vita a un linguaggio estetico nuovo, chiaro ed eloquente.

Pluridiplomata e laureata con lode presso il Conservatorio di musica Santa Cecilia di Roma, la soprano Luisa Ciciriello debutta nel 2003 presso il Teatro lirico sperimentale di Spoleto nel ruolo di “Susanna” ne “Le Nozze di Figaro” di W.A. Mozart a seguito della vittoria del primo premio assoluto dell’omonimo concorso internazionale. Svolge intensa attività concertistica a livello internazionale. È stata direttore dell’International Womens choir of Warsaw e del Brithish Embassy Choir of Warsaw. Collabora con l’Orchestra sinfonica Città di Roma come soprano solista.

Talentuoso e giovanissimo ballerino pugliese, Giovanni Tesse si è distinto grazie alla sua partecipazione alla trasmissione “Amici”, Tra le sue esperienze più significative figurano le esibizioni a Battiti Live (nelle ultime due edizioni) e recentemente una prestigiosa performance per l’icona internazionale Cher in occasione dell’esclusivo evento di Dolce&Gabbana a Roma.

L’intero incasso delle libere donazioni andrà alla “Consulta delle Donne Civitavecchia”. L’associazione, che opera dal 1988, è presieduta da Amelia Ciampa ed ha sede in via Fusco snc (cell. 333/7902104): realizza un servizio telefonico h24 di pronto intervento a favore di minori e donne. Le volontarie della Consulta svolgono attività di ascolto e consulenza coadiuvate da professioniste Avvocate e Psicologhe. L’Associazione organizza Gruppi di auto-mutuo-aiuto e campagne di informazione, conferenze, convegni, seminari allo scopo di prevenire e contrastare qualsiasi forma di violenza: gli stereotipi di genere, la violenza sulle donne e sui minori, il bullismo, pregiudizi e discriminazioni nei confronti delle persone LGBTQ. «Chi si rivolge a noi – spiega Amelia Ciampa– trova accoglienza, affetto, ascolto, anonimato, solidarietà, sostegno ed individuazione dei percorsi necessari ad affrontare e risolvere le proprie difficoltà ed è accompagnata fino alla soluzione del problema».

Protagonisti della serata per trucco e maquillage saranno Fabiana Cercaci, esperta nel suo settore per cinema e moda, direttrice artistica del make-up, coadiuvata da Mariagrazia Di Valentino e da due allieve. Le acconciature delle modelle in passerella saranno curate dalla Compagnia della Bellezza di Patrizia Piscitello.

Presenterà la modella Margherita Praticò, conduttrice di Miss Italia. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda quando era ancora giovanissima e ad oggi è un’agente molto rinomata, che vanta splendide modelle nella sua scuderia. Margherita Praticò collabora da anni dietro le quinte di Miss Italia, e nel 2020 è finalmente giunta alla conduzione. Registrata presso gli Studi Lorena Scaccia, la voce fuori campo di introduzione alla serata è di Roberta Frascarelli.

“Franco Ciambella & friends” è un evento ideato e organizzato da Franco Ciambella per l’Associazione culturale “Aquarius”, vanta supporto e patrocinio del Comune di Civitavecchia con il Sindaco Marco Piendibene, il patrocinio dell’Autorità Portuale con il commissario straordinario Raffaele Latrofa e il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia con il presidente Gaetano Starace.

Regia di Rosy Panacci e aiuto regia di Martina D’Ortenzi. Le luci sono architettate da Massimo Peroni e la veste grafica dell’evento curata da Valerio Mandrici.

Tra gli sponsor, di seguito indicati, spicca Giulio Santoni che spiega come i suoi punti vendita Todis di Civitavecchia siano tre “Punti Viola”, ovvero Luoghi sicuri per le donne in difficoltà, dove possono trovare “riparo” da eventuali pericoli come inseguimenti ambigui o se addirittura hanno subito violenza: «Infatti i responsabili dei miei punti vendita – spiega Todis – sono stati formati per gestire l’emergenza, accogliendo, assistendo immediatamente la donna ed avvertendo le forze dell’Ordine».

La realizzazione della manifestazione è stata possibile grazie alla collaborazione di media partner come Trc Giornale, Civonline, La provincia, Radio Stella, Idea Radio, Bignotizie.it, Terzobinario.it, Talkcity network e grazie alla sponsorizzazione di molte attività commerciali della città e del territorio che si ringraziano pubblicamente: Alis – Italia in movimento, ASAMAR Lazio, RL, Cafimar, Port Utilities spa, Todis, Ferro e metalli di Francesca Moroni, Seport srl, Molinari spa, Conad Nord Ovest, RF Costruzioni, BCC Roma- agenzia di Civitavecchia, CIRPS (Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile), Marco Mancini Orafo Gioielli d’arte, Compagnia della Bellezza, SGL, SISSL, Civonline, La Provincia, Orsolini, Bonini onoranze Funebri, Carrazza Assicurazioni, Wolli, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Gli inviti per la serata possono essere ritirati già prenotando al numero 0766/28870 o presso l’Atelier di Franco Ciambella in via F. Crispi 12/14 e presso il negozio “Via Veneto di F. Ciambella” di via Regina Elena 30, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 19.