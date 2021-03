Liburna: arrivano i fondi della Ragione - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

La Regione Lazio crede nel progetto Liburna. Grazie alla sensibilità della Consigliera regionale PD Michela Califano e al Capo di Gabinetto della Regione Lazio Albino Ruberti possono riprendere i lavori. Una costruzione a grandezza naturale a Fiumicino Isola Sacra, opera dalla famiglia di maestri d’ascia Carmosini.

L’intervento, per un ammontare di 30mila euro, è riconosciuto da Lazio Crea in base a un progetto presentato dal Comitato Promotore SAIFO, esso prevede sia una campagna di informazione verso la comunità locale che spieghi perché si sta costruendo questa nave e quale sarà il suo utilizzo. Ma soprattutto riprenderà la costruzione vera e propria. Il Comitato esprime un vivissimo apprezzamento verso la Regione, attivato perché questa opera riprenda.

Un progetto che il Comitato sostiene con forza. La Liburna è la migliore rappresentazione dell’antico mestiere dei maestri d’ascia che va protetto e rilanciato. Questa opera posizionata accanto al museo delle navi ed inserita nell’antico bacino del Porto Imperiale di Claudio è il più efficace biglietto da visita per tutte le bellezze turistiche dei territori fra Fiumicino e Ostia.

Investire risorse in un momento difficile come questo è la migliore risposta per creare nuovi posti di lavoro. Noi facciamo appello a che altri interventi pubblici e privati seguano. Noi faremo presto la nostra parte con una raccolta di fondi internazionale sulla rete, crowdfunding, in collaborazione con la Fondazione Anna Maria Catalano e Assonautica acque interne Lazio e Tevere.

Maria Carla Mignucci