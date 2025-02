Libri, l'8 marzo a Civitavecchia si presenta "Quello che so di te" della Terranova • Terzo Binario News

Partite già le varie iniziative dei gruppi di lettura per accogliere la scrittrice

Sono partite già da qualche settimana diverse iniziative per accogliere a Civitavecchia Nadia Terranova e il suo nuovo romanzo “Quello che so di te” (Guanda editore).

L’incontro con l’autrice, che in passato già ha presentato altre sue opere nel comprensorio, si terrà l’8 marzo alle ore 18 nel Teatro della Fondazione Cariciv di Piazza Verdi.

L’iniziativa è organizzata dal gruppo di lettura Pagine di cioccolata in collaborazione con i gruppi cittadini Attenti ai Dettagli, Libreria Giunti, Cosamileggooggi, eQUIlibri di Santa Marinella ed InChiostro di Tolfa.

Tutti i gruppi di lettura hanno scelto come libro del mese “Quello che so di te” e si riuniranno per l’analisi e la discussione del romanzo prima autonomamente, poi si ritroveranno per parlarne insieme. A conferma della forza della rete tutta dedicata alla lettura, formata da gruppi che ormai collaborano da anni per iniziative e presentazioni, esempio di una realtà viva e che parte dal basso e lavora ormai da mesi sul territorio in maniera coordinata e cooperante.

Alla presentazione dell’8 parteciperanno con proprie riflessioni sul testo anche i comitati organizzativi dei due più importanti premi letterari del comprensorio: “Femminile, plurale” di Allumiere e “Tolfa gialli & noir”.



La Fidapa BPW di Civitavecchia ha inoltre attivato un laboratorio di lettura dedicato all’analisi del romanzo di Terranova e coordinato dalla scrittrice Caterina Battilocchio.

La prossima settimana verranno quindi consegnate a tutte le librerie cittadine le “scatole delle recensioni’: lettrici e lettori potranno inserire lì le proprie riflessioni sul libro. Le recensioni, rigorosamente scritte a mano, verranno poi consegnate alla scrittrice Terranova il giorno 8 marzo e due di esse saranno lette durante la presentazione.