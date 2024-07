"Libri e calici sotto le stelle", domani al Castello di Santa Severa si presenta il saggio “San Giorgio e il drago" • Terzo Binario News

Domani, dmenica 21 luglio, alle ore 19.30 presentazione del saggio “San Giorgio e il drago: l’indispensabile mito. Storia, metastoria, Arte e Letteratura” degli autori Eduardo Ciampi, Mino Freda, Paolo Palliccia, Paolo Velonà.

La presentazione in Sala Nostromo con ingresso gratuito è moderata dalla giornalista Francesca Lazzeri e i partecipanti potranno degustare calici di vino dei produttori del territorio associati alla Strada del vino delle terre etrusco romane.

Un saggio che tende a far chiarezza sul mito di San Giorgio, figura assai diffusa nelle tradizioni popolari, ma le cui radici sono poco conosciute, la sua leggenda è stata una delle più diffuse per tutto il medioevo, e oltre, dominando nei secoli l’immaginario collettivo con la sua immediata e potente carica simbolica. Attraverso la storia, le arti e la letteratura creativa, gli autori delineano un quadro stimolante di questo indispensabile mito che fa riferimento a un santo piuttosto enigmatico. La leggenda narra che Giorgio fosse un nobile cavaliere errante, originario della Cappadocia (nell’attuale Turchia), di fede cristiana. Apostolo su un bianco cavallo, giunse un giorno nel regno di Silene, in Cirenaica, che era funestato dalla presenza di un terribile drago, la cui forza distruttrice poteva essere contenuta solo da sacrifici umani. Fu proprio il “soldato di Cristo” a salvare dalle fauci del mostro la figlia del re, e come ricompensa non volle né onori né denari, ma che tutto il popolo si convertisse ricevendo il battesimo.

Ingresso gratuito con prenotazione su https://www.eventbrite.it/e/libri-e-calici-sotto-le-stelle-tickets-915190578657?aff=oddtdtcreator

Tutte le informazioni sul sito www.castellodisantasevera.it