Incendio a Santa Marinella, coniglietto salvato dai Vigili del fuoco di Civitavecchia • Terzo Binario News

Incendio a Santa Marinella. Alle 7 di questa mattina i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati chiamati in via delle Colonie, per la segnalazione di un rogo in un appartamento, posto al terzo piano di uno stabile. Sul posto l’equipaggio della 17/a e l’autoscala, S17.

Il rapido intervento dei caschi rossi ha fatto sì che le fiamme rimanessero confinate ne locale ripostiglio dell’abitazione e che non si propagassero ulteriormente. Non ci sono stati feriti. Alla fine i pompieri hanno riconsegnato alla proprietaria un coniglietto nano rimasto in casa.