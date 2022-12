Libri, domani a Civitavecchia Ernesto Berretti presenta "La giostra dei pellicani" • Terzo Binario News

E’ in libreria il secondo libro di Ernesto Berretti “La giostra dei pellicani” pubblicato da Watson Edizioni. L’autore, ben noto a Civitavecchia e dintorni per la sua opera d’esordio “Non ne sapevo niente”, lo presenterà domani al teatro della Fondazione Cariciv in piazza Verdi alle 17,45.

A dialogare con l’autore Gino Saladini, mentre alcuni brani del libro sarano letti e interpreati da Daniela Tartaglione, Alessandro Bisozzi e Vera Improta.

Berretti con Marco Salomone presidente Book Faces

Stavolta Berretti ha lasciato da parte le sue esperienze di vita, messe su pagina nel 2018 per l’esordio in cui racconta i suoi mesi in Serbia come basco blu, per confezionare una saga familiare che si tinge di giallo e noir e attraversa la storia d’Italia. E’ ambientatata in Sicilia e Calabria e poi a Napoli ed è ispirata ai racconti di un clochard conosciuto da Berretti una decina di anni fa.

Il libro ha già ricevuto critiche entusiaste da lettori “eccellenti”, come il giornalista Carmelo Sardo e l’attore Leo Gullotta.

Ernesto Berretti è nato a Catania, ma vive (con la moglie e i figli), e lavora (nella Finanza di Mare) a Civitavecchia dove ha pure allenato giovani canottieri. E’ nell’associazione Book Faces con cui porta avanti iniziative culturali, con il collettivo “Racconti solidali” contrbuisce a finanziare chi ne ha bisogno.