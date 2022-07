Libri, con la Fidapa di Tolfa Ernesto Berretti racconta la sua avventura da Basco Blu • Terzo Binario News

Ancora libri in collina. Stavolta ad ospitarne la presentazione è la Pinacoteca del palazzo comunale di Tolfa, domani venerdì 22 luglio alle 18.30.

Si parla di “Non ne sapevo niente” con il suo autore Ernesto Berretti che lo ha scritto, molti anni dopo, per raccontare la sua esperienza di Basco Blu nella Danube Mission, nel 1995. Quando durante il conflitto della ex Jugoslavia la UEO doveva far rispettare l’embargo, controllando il fiume Danubio.

Non si pensi che si tratti di un resoconto “militare”. Certo, Berretti è un finanziere di mare e per questo si è trovato per circa sei mesi a Calafat, in Romania, ma il suo racconto è soprattutto un racconto della sua esperienza umana. E quindi ecco scorrere una galleria di ritratti, quelli dei suoi colleghi-compagni d’ogni parte d’Italia, ma specialmente quelli delle persone del posto, romeni, serbi, croati e Rom. Uomini, donne e bambini…Di cui, appunto, lui non ne sapeva niente….

La presentazione è a cura della Fidapa di Tolfa (nella foto grande l’autore in occasione dell’analogo evento a Civitavechia con la Fidapa locale).

All’incontro di domani – a ingresso libero -, oltre allo scrittore, intervengono la presidente della locale sezione, Giuseppina Esposito, la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio e l’assessora alla Cultura Tomasa Pala. Modera la giornalista Cristiana Vallarino. Ci saranno delle letture di brani dal volume da parte degli attori Simona De Paolis, Angelica Costa, Giuseppe Finori e Simone Luciani.