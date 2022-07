Simona Molinari inaugura il 13^ Tolfa Jazz • Terzo Binario News

Appuntamento domani sera al giardino della villa comunale. Il Festival prosegue sabato e domenica con nomi internazionali

Venerdì 22 luglio, Simona Molinari inaugura la tredicesima edizione del Tolfa Jazz Festival. Unica data nel Lazio per la cantante di origini aquilane, fresca vincitrice della Targa Tenco nella categoria interpreti di canzoni, con l’album “Petali”.

Le vie di Tolfa si animano di musica a partire dalle 18, con la consueta “New Orleans Parade” una vera invasione di suoni e colori da parte dei Pink Puffers. La coloratissima band animerà le vie del centro storico con un mix di musica in perfetto stile New Orleans con incursioni nel funk e nel latin.

In attesa del concerto serale, sarà possibile cenare alla Villa Comunale con un menu di cucina tradizionale romana, vino dei produttori locali e birra artigianale, prodotta appositamente per il Festival.

Alle 21.30, sale sul palco la cantautrice Isotta, a seguire il concerto della Molinari che presenterà al pubblico i brani del suo nuovo album “Petali”. Uscito lo scorso 1 aprile, questo nuovo progetto discografico cha ha riportato l’artista sulla scena discografica con la sua eccezionale vocalità e raffinatezza nella versione più intima e libera di sé, a seguito di un’evoluzione personale e una rivoluzione artistica. Al centro di “Petali” c’è la vita con il suo mistero e una donna piena dell’istinto e della volontà necessari per viverla fino in fondo. I nove brani che compongono il nuovo album, sono attraversati da un’idea di rinascita e sono caratterizzati da inedite sonorità pop eleganti e sofisticate.

Non è un caso se l’inaugurazione del Festival è affidata a Simona Molinari, perché anche quest’anno, Tolfa Jazz è partner della “Susan G. Komen Italia”, associazione onlus che dal 2000 opera nella lotta ai tumori del seno e organizzatrice di “Race for the Cure”, il cui scopo è sensibilizzare la prevenzione e la cura ai tumori del seno. Al concerto della Molinari, sarà presente anche il prof. Gianluca Franceschini del Policlinico “A. Gemelli” e tra i fondatori della Susan G. Komen.

Il Festival prosegue sabato 23 e domenica 24 con numerosi altri spettacoli, visite guidate alla scoperta di palazzi, chiese e botteghe, e la musica dal vivo di tanti musicisti, tra cui Fred Wesley, Lorenzo Tucci con Fabrizio Bosso, Marcello Rosa, Elli de Moon, etc.

Durante tutti i giorni del Festival sarà presente un’installazione creata appositamente per Tolfa Jazz a cura di Simona Sarti. Su un telo largo 10 metri e alto 1, verranno elaborate, su un comune supporto, immagini di dettagli, propri degli strumenti musicali, protagonisti indiscussi dell’evento culturale. L’emozione cromatica che ne deriva, inviterà i presenti ad immergersi spontaneamente in una esperienza psicofisica di armonia e benessere.

