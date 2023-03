Libri, alla Fondazione Cariciv "Bookfaces" presenta "Il serpente e il faraone" di Buticchi • Terzo Binario News

Ancora un “INCONTRO D’AUTORE”, promosso da Book Faces per la lettura. Appuntamento venerdì 31 Marzo, ore 17.30 Fondazione CA.RI.CIV, Sala “Gurrado” Via Risorgimento 8/10/12 a Civitavecchia. Si parlerà de “IL SERPENTE E IL FARAONE” (Longanesi Editore), di MARCO BUTICCHI.

Dialogano con l’autore FABIOLA MADARO e BRUNO PRONUNZIO.

Ingresso libero sino a esaurimento posti – Per info: 333-9449842 (SMS/WhatsApp)

Servizio vendita a cura della libreria “Dettagli”, via Guglielmotti.

Lo scrittore è certamente un maestro dell’avventura che stavolta fa fare ai lettori un tuffo nella storia, partendo da uno degli eventi più importanti nell’archeologia mondiale. Dalle sabbie dell’Egitto del faraone eretico Akhenaton sino ai tragici eventi del Novecento, una storia il cui filo rosso ha inizio

nella tomba di un re bambino vissuto quasi tremila e cinquecento

anni fa.

Marco Buticchi, il maestro italiano dell’avventura, è nato al La Spezia nel 1957 e ha viaggiato moltissimo per lavoro, nutrendo così anche la sua curiosità, il suo gusto per l’avventura e la sua attenzione per la storia e il particolare fascino dei tanti luoghi che ha visitato. È il primo autore italiano pubblicato da Longanesi nella collana «I maestri dell’avventura» (accanto a Wilbur Smith, Clive Cussler e Patrick O’Brian), in cui sono apparsi ,con grande successo di pubblico e di critica, una lunga serie di libri dal 1997. Nel dicembre 2008 Buticchi è stato nominato Commendatore dal Presidente della Repubblica per aver contribuito alla

diffusione della lingua e della letteratura italiana anche all’estero.