Libri, ad Oriolo si presenta il graphic novel "Artiste" - Terzo Binario News

Sabato 2 Aprile a Oriolo ci sarà la presentazione del libro “Artiste” a cura di Flavia Luglioli, Barta edizioni.

Il libro è una graphic novel in cui quindici fumettiste narrano, con stili diversi e personali, frammenti di vita di quindici artiste: da Claricia, la prima artista a lasciarci la sua firma su una miniatura medievale, ad Artemisia Gentileschi, da Elisabetta Sirani all’anatomista Anna Morandi Manzolini, passando per Caterina Vigri e Judith Leyster.

