Libri a Civitavecchia, celebrato il decimo compleanno del gruppo di lettura "Attenti ai Dettagli" • Terzo Binario News

Alla biblioteca comunale venerdì incontro e brindisi con gli altri “book clubs” cittadini, di Santa Marinella e di Tolfa

Non poteva che essere la biblioteca “Cialdi” ad ospitare, venerdì, l’incontro che celebrava il decennale del gruppo di lettura cittadino “Attenti ai Dettagli”, ovvero il luogo “deputato” per eccellenza, come in apertura sottolineato nel saluto della portavoce della biblioteca comunale, diretta da Livia D’Avenia.

Per il proprio anniversario il gruppo ha invitato nella sala conferenze tutti i gruppi “colleghi” di Civitavecchia: Pagine di Cioccolata e Gruppo della Bibioteca Cialdi, e del comprensorio: quello della Biblioteca di Santa Marinella e quello di Tolfa, nato nella biblioteca del Polo Culturale.

Le padrone di casa si sono presentate con una breve proiezione che ha raccontato la loro storia, accompagnata da brani eseguiti dal vivo dal maestro Francesco Ceccarelli. Alcune delle componenti hanno di volta in volta parlato di “Attenti ai Dettagli”, da quando nacque un decennio fa, ospitato dalla storica “Galleria del libro”, grazie alla disponibilità di Annaclaudia Torri, fino al suo trasferimento nella saletta della libreria “Dettagli” di Sergio Cracolici (che tra l’altro è anche sede degli incontri di “Pagine di Cioccolata”). Si è raccontato dei libri letti, delle iniziative portate avanti, di come si organizzano gli incontri e come si scelgono i titoli da leggere. Sono anche stati annunciati i prossimi appuntamenti, come il “book carpet” che sarà allestito nel tardo pomeriggio del 6 dicembre davanti alla libreria “Dettagli” su via Guglielmotti. Un percorso cosparso di libri usati o vintage. Due di questi, a scelta, si potranno avere in regalo acquistandone uno in negozio.

E poi è toccato agli altri gruppi di lettura descriversi e raccontarsi, sempre in brevi, ma interessanti interventi. Quindi hanno preso la parola le rappresentanti di Pagine di Cioccolata, del gruppo della biblioteca Cialdi e di quello di Tolfa che ora si chiama “InChiostro”, dato che le riunioni sono ospitate dalo splendido Chiostro del Polo Culturale, infine del gruppo della biblioteca di Santa Marinella.

Si è scoperto che in tutti i “book clubs” la presenza maschile è decisamente scarsa, che c’è chi si riunisce a cadenza mensile, chi ogni settimana, chi si è dedicato alla riscoperta di classici, chi sceglie i titoli seguendo un tema conduttore, chi approfitta di collegamenti col mondo editoriale italiano per contare su faccia a faccia con scrittori vincitori di premi prestigiosi. Insomma, non c’è solo un modo di avvicinarsi alla pagina scritta, ma sicuramente l’amore per la lettura è ciò che accomuna tutti coloro che si ritrovano a commentare quanto letto davanti un tè, una cioccolata calda o finiscono l’incontro con una pizzata.

Il decimo compleanno di “Attenti ai Dettagli” si è chiuso con il doveroso brindisi e la consegna di un delizioso regalo da parte delle “colleghe” di “Pagine di Cioccolata” (vedi foto).

Cri. Val.