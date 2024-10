Libri, a Civitavecchia appassiona il racconto di Telese su Berlinguer • Terzo Binario News

Interessante l’appuntamento che l’associazione “Book Faces” ha organizzato venerdì 25 ottobre alla sala Gurrado della Fondazione Cariciv, quello con il giornalista, scrittore e autore tv Luca Telese che ha presentato “Opposizione, l’ultima battaglia di Enrico Berlinguer”.

A cura dell’associazione culturale con il patrocinio del Comune di Civitavecchia, l’incontro è stato moderato dai giornalisti Cristiana Vallarino e Giuseppe Baccarelli, socio di Book Faces. In sala anche il sindaco Marco Piendibene. Ad introdurre l’ospite il presidente di Book Faces, Marco Salomone.

Telese, volto noto per la sua presenza nei programmi televisivi, di recente quelli d La7, è stato letteramente un fiume in piena: ha parlato, prendendo spunto dal suo libro, sia della sua vita professionale che della storia degli anni in cui Berlinguer era fra i protagonisti più importanti della scena politica italiana.

Aneddoti, episodi poco noti, personaggi, paralleli tra oggi e ieri: Telese li ha inanellati, a volte anche commuiovendosi nel ricordare momenti dolorosi, appassionando il pubblico che lo ha ripetutamente applaudito. Per poi rimanere in molti a farsi firmare – in modo davvero originale – le copie (portate in vendita dalla libreria “Dettagli”) e ascoltare altre sue battute.

Il libro presentato è il secondo dell’autore sulla figura storica, umana e politica di Enrico Berlinguer, segretario dal 1972 del PCI, ideatore della strategia politica del “compromesso storico”. E offre un quadro degli ultimi anni di attività politica di Berlinguer, quando il PCI era all’opposizione. Telese lo fa dando la parola a molti che conobbero Berlinguer, fra cui anche i figli degli uomini della sua scorta. Persone a cui probabilmente Telese ha potuto rivolgersi più facilmente dato che è sposato con una delle figlie di Berlinguer, Laura, collega giornalista, con cui ha un figlio, Enrico.