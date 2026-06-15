Leonardo Fioravanti scrive la storia, Parroccini: “Orgogliosi di lui, porta Cerveteri nel mondo” • Terzo Binario News

“Un figlio di Cerveteri, del nostro mare, della nostra costa. Cresciuto nella nostra città, tra le nostre onde. Leonardo Fioravanti scrive la storia: dopo le partecipazioni alle Olimpiadi ed aver cavalcato le onde più grandi del mondo, Leo vince ancora: al El Salvador, in una tappa della World Surf League, vola più alto di tutti, anche di Italo Ferreira, il numero uno al mondo. Grande Leo, siamo orgogliosi di te!”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, nel commentare il successo di Leonardo Fioravanti nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno.

“Leonardo è l’esempio di come il talento, unito al sacrificio e alla determinazione, possa portare ovunque – ha dichiarato Manuele Parroccini – è un figlio della nostra costa e la sua vittoria è la vittoria di tutta Cerveteri. Siamo orgogliosi di lui e gli auguriamo di continuare a far sognare la nostra città, speranzosi che un giorno si possa parlare e attendere le manifestazioni di surf con la stessa passione con cui oggi si attendono tanti altri sport”.

“Spero presto – conclude Parroccini – di poterlo incontrare a Cerveteri e poterlo premiare, in una cerimonia ufficiale, davanti a tutta la città. Avanti così, Leo!