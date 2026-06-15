A Cerveteri c’è Henry Niuman, il grande circo senza animali • Terzo Binario News

La grande magia del circo della storica famiglia Niuman arriva a Cerveteri, precisamente in viale Alessandro Manzoni, a pochi passi dal Centro Storico. A partire da mercoledì 17 giugno, uno spettacolo per tutta la famiglia, un circo moderno senza la presenza di animali.

A dare spettacolo, sarà solamente la magia, le emozioni e il divertimento, tra giocolieri, mangiafuoco, equilibristi, magie e illusioni mozzafiato. Una serata durante la quale i più piccoli potranno entusiasmarsi incontrando le mascotte dei loro cartoni preferiti come Stitch, Sonic e Superman, mentre gli adulti, torneranno magicamente bambini.

Un appuntamento quello con il circo di Henry Niuman, che promuoviamo con convinzione: un premio all’arte pura del mondo del circo, spinto da amore e passione per lo spettacolo, fatto di impegno e sacrificio, dove costanza, esercizio continuo e desiderio di offrire una serata magica sono i motori principali della loro attività.

E il fatto che non vi siano animali, auspichiamo possa essere un motivo per tutte le famiglie per portare i loro figli ad assistere allo spettacolo: sarà anche occasione per distogliere per qualche ora lo sguardo da smartphone e tablet e lasciarsi “trasportare” da acrobazie e magie.

Spettacoli tutte le sere, a partire da mercoledì 17 giugno fino a lunedì 29 giugno alle ore 21:15. La domenica, spettacolo alle ore 18:30. Riposo settimanale, il martedì. Per informazioni, 3533802829