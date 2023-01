A causa delle avverse condizioni meteo previste per domani, è stata rinviata a domenica alle ore 15 la mostra non competitiva di animali da compagnia in programma nell’ambito dei festeggiamenti per Sant’Antonio Abate.

Slitta a domenica anche il mercatino su viale Garibaldi.

Confermata, per domenica mattina, la benedizione degli animali.