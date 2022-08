Legambiente e Conai, "Riciclaestate" su tutte le spiagge del Lazio • Terzo Binario News

Tanti gli appuntamenti per insegnare il rispetto per la natura. A settembre a Ostia si presenta il rapporto “Rifiuti e Raccolta Differenziata” nei comuni costieri

Per tutto Agosto, Legambiente è in ognuna delle spiagge del Lazio con RICICLAESTATE, la seconda edizione regionale della compagna che l’associazione realizza con il contributo di CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).

Educazione ambientale e giochi sulla corretta raccolta differenziata lungo tutti i 24 Comuni del litorale regionale.



“Anche durante le giornate di mare lungo le nostre spiagge, è fondamentale che tutti adottino comportamenti sostenibili soprattutto nel corretto conferimento dei rifiuti, perché ne vengano prodotti sempre di meno e perché ne rimangano sempre meno sulla costa – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Il nostro viaggio estivo lungo il litorale laziale, con giochi e laboratori per grandi e piccoli, vuole essere strumento attraverso il quale aumentare l’attenzione alla bellezza delle spiagge e alla tutela dall’abbandono di rifiuti dopo le giornate di mare; grazie al sostegno di CONAI, anche questa edizione sta procedendo speditamente in tutti i magnifici comuni costieri, con grande partecipazione e attenzione alle tematiche ambientali”.



“Il Conai – commenta Fabio Costarella responsabile Progetti territoriali del Conai – è un consorzio che ha il compito di garantire che i rifiuti raccolti in modo differenziato vengano avviati correttamente a recupero. Gli obiettivi dei comuni, infatti, non verranno calcolati in base alla quantità di raccolta differenziata, ma su quanto effettivamente viene avviato al riciclo secondo la nuova normativa: la raccolta differenziata è il mezzo, il fine è il riciclo. È proprio per questo motivo, che è importante fare una raccolta differenziata di qualità anche e soprattutto sulla costa durante l’estate, e nel Lazio, vogliamo che qui si lavori ancor meglio, per farlo ci mettiamo a disposizione dei Comuni, alcuni dei quali molto virtuosi, per mettere a punto nuovi progetti e raggiungere altri importanti obiettivi di miglioramento ambientale e della qualità della vita”.



Dopo la partenza da Fiumicino con il passaggio in porto di Goletta Verde, Alessia, Margherita, Rosa, Valerio, tutti gli altri operatori di Legambiente e insieme ai circoli di Anzio-Nettuno, Sabaudia e Latina e poi via via tutti gli altri … hanno organizzato l’evento sulle spiagge di Santa Marinella, Anzio, Ardea, San Felice Circeo, Sabaudia, Pomezia, Latina, Montalto di Castro, Tarquinia, e oggi Civitavecchia.

La prossima settimana arriverà la campagna anche a Gaeta/Itri, Cerveteri, Ponza, Minturno e poi via via in tutti i comuni fino a concludere il proprio viaggio in settembre a Fondi e poi Ostia, dove sarà presentato il rapporto RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA per tutti i comuni costieri.